Туроператоры сдвинут начало летнего сезона в России

Российские туроператоры перенесут начало летнего сезона по некоторым внутренним направлениям. Это связано с тем, что в российских регионах не одновременно отменяют ограничительные меры, введенные из-за коронавируса.

Так, компании Anex Tour и "Интурист" планировали отправлять туристов в Сочи уже с 1 июня. Потом Anex Tour перенесла старт программы на 15 июня. "Интурист" также перенесет туры. Стоит отметить, что туристам не нужно будет ничего доплачивать.

Компания TUI планируется запустить чартерные рейсы по России уже с 3 июня, но даты могут быть изменены в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах.

Ранее сообщалось, что российское правительство с 1 июля будет поэтапно снимать ограничения для внутреннего туризма.

Сначала планируется открыть санатории с медицинской лицензией. Также власти разрабатывают правила для дальнейшего открытия туристической отрасли — отелей, курортов, пляжей, круизов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Краснодарском крае могут временно отменить курортный сбор.