Российские туроператоры перенесут начало летнего сезона по некоторым внутренним направлениям. Это связано с тем, что в российских регионах не одновременно отменяют ограничительные меры, введенные из-за коронавируса.
Так, компании Anex Tour и "Интурист" планировали отправлять туристов в Сочи уже с 1 июня. Потом Anex Tour перенесла старт программы на 15 июня. "Интурист" также перенесет туры. Стоит отметить, что туристам не нужно будет ничего доплачивать.
Компания TUI планируется запустить чартерные рейсы по России уже с 3 июня, но даты могут быть изменены в зависимости от эпидемиологической ситуации в регионах.
Ранее сообщалось, что российское правительство с 1 июля будет поэтапно снимать ограничения для внутреннего туризма.
Сначала планируется открыть санатории с медицинской лицензией. Также власти разрабатывают правила для дальнейшего открытия туристической отрасли — отелей, курортов, пляжей, круизов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Краснодарском крае могут временно отменить курортный сбор.
Коронавирус представляет наибольшую опасность для верхних дыхательных путей, поскольку недуг является пневмотропным вирусом.
Об этом рассказал доктор медицинских наук, вирусолог, главный научный сотрудник НИИ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Виктор Зуев.
"В самых тяжелых случаях, когда ниже спускается воспалительный процесс, развивается воспаление легких, пневмония, что может повлечь за собой летальный исход. Тут все просто", — пояснил вирусолог.
Япония всегда славилась самобытной культурой и уникальными традициями, поэтому всегда была центром притяжения туристов. Сейчас турпоток в Страну восходящего солнца может только увеличиться, так как власти Токио готовы пойти на беспрецедентные меры поддержки туристического бизнеса.
С 29 мая в Гонконге возобновят работу развлекательные заведения, в том числе караоке и ночные клубы. А с 1 июня международный аэропорт Гонконга снова начнет принимать транзитные рейсы, которые были приостановлены с 25 марта.
Палеонтологи из США утверждают, что Эдемский сад был и для животных. Он располагался на территории Пиннакл-Пойнт, которая сегодня является обширной территорией археологических памятников.
Ранее береговая линия этого участка была затоплена. Ученые считают, что данную территорию Южной Африки необходимо исследовать, чтобы изучить вопросы, связанные с происхождением человека.
По мнению ученых, именно отсюда и начал свой путь древний человек.
Ранее на этих территориях была богатая экосистема, здесь процветала жизнь древних людей и животных. Возраст найденных останков составляет 2,6 млн. лет.
Кроме того, здесь были найдены пещеры, в которых, возможно, около 170 тыс. лет назад жили люди.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Израиле обнаружили место хранения скрижалей с 10 заповедями. В центре храма обнаружили большой плоский камень, поэтому предположили, что именно здесь и хранился знаменитый Ковчег Завета, считавшийся величайшей святыней еврейского народа.
В Бирском районе Башкирии на озере Шамсутдин открыли туристическую базу в формате "глэмпинг" — это комфортные палатки-домики на открытом воздухе.
Российские пенсионеры, у которых пенсия не превышает двух минимальных зарплат, будут получать новое пособие.