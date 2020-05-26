В Бирском районе Башкирии открылся первый в республике глэмпинг

В Бирском районе Башкирии на озере "Шамсутдин" открыли туристическую базу в формате глэмпинг — комфортные палатки-домики на открытом воздухе.

Еще в начале весны на этой территории еще даже не велись никакие строительные работы.

Проект обсудили в рамках предпринимательского часа. В результате было принято решение открыть экотурбазу "ZeБирск", после чего началась реализация проекта.

Турбаза уже готова к встрече гостей

Инвесторы рассчитывают, что турбаза будет пользоваться популярностью у местных жителей, а также у гостей района. Здесь созданы все условия для семейного отдыха на природе.

"Есть несколько видов размещения. Домики-монокли с круглыми окнами: дом рассчитан на две семьи (2+1 размещение), у каждой свой вход, у каждой своя зона под тэнтом, в каждом душ, туалет, посуда для еды и готовки. Два. Сафари-тенты. На двоих или на троих, внутри посуда для еды и готовки. Туалет на улице, но настоящий. На территории туалет, где за каждым тентом закреплен свой личный клозет. Цена всех вариантов от 900 р/сутки за гостя. Есть также общая зона", — пишет автор блога "Башкирия и регионы Урала. Маршруты, места, контакты", эксперт по туризму Рина Гринберг.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Шиханах планируют развивать экологический туризм.