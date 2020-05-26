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Источник Правда.Ру

В Бирском районе Башкирии открылся первый в республике глэмпинг

Туризм » Путешествия

В Бирском районе Башкирии на озере "Шамсутдин" открыли туристическую базу в формате глэмпинг — комфортные палатки-домики на открытом воздухе.

Еще в начале весны на этой территории еще даже не велись никакие строительные работы.

Проект обсудили в рамках предпринимательского часа. В результате было принято решение открыть экотурбазу "ZeБирск", после чего началась реализация проекта.

Турбаза уже готова к встрече гостей

Инвесторы рассчитывают, что турбаза будет пользоваться популярностью у местных жителей, а также у гостей района. Здесь созданы все условия для семейного отдыха на природе.

"Есть несколько видов размещения. Домики-монокли с круглыми окнами: дом рассчитан на две семьи (2+1 размещение), у каждой свой вход, у каждой своя зона под тэнтом, в каждом душ, туалет, посуда для еды и готовки. Два. Сафари-тенты. На двоих или на троих, внутри посуда для еды и готовки. Туалет на улице, но настоящий. На территории туалет, где за каждым тентом закреплен свой личный клозет. Цена всех вариантов от 900 р/сутки за гостя. Есть также общая зона", — пишет автор блога "Башкирия и регионы Урала. Маршруты, места, контакты", эксперт по туризму Рина Гринберг.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Шиханах планируют развивать экологический туризм.

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"Ротор" хочет арендовать Мелкадзе у "Спартака"

Спорт » Командные виды » Футбол

Волгоградский "Ротор" готовится к новому сезону, в котором будет выступать в РПЛ. Клуб ведёт переговоры со "Спартаком" по аренде нападающего Георгия Мелкадзе, сообщает "Чемпионат".

Мелкадзе является воспитанником "Спартака". 23-летний футболист провёл в основной команде 22 матча, в которых голов не забил. За "Спартак-2" форвард отыграл 70 матчей и забил 21 мяч.

В сезоне-2019/20 Мелкадзе был отдан в аренду "Тамбову". Футболист в 13 матчах РПЛ забил 6 голов. Клуб не будет выкупать контракт игрока и вернёт его в "Спартак".

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В Гонконге возобновят работу некоторые развлекательные заведения

Туризм » Путешествия

С 29 мая в Гонконге возобновят работу развлекательные заведения, в том числе караоке и ночные клубы. А с 1 июня международный аэропорт Гонконга снова начнет принимать транзитные рейсы, которые были приостановлены с 25 марта.

гонконг туристы

В России будут развивать агротуризм

Туризм » Путешествия

Российское правительство подготовило положительный проект отзыва на законопроект об установлении нового вида туризма — сельского (или агротуризма). 

Сельская местность получит новый стимул развития

Авторы отмечают, что благодаря данному законопроекту социально-экономическому развитию территорий будет придан новый стимул.

Авторам проекта рекомендовано предусмотреть в проекте закона особенности регулирования нового вида туризма. Например, нужно дать четкое определение  понятия "сельский туризм".

"Сельский туризм" следует трактовать как "посещение сельской местности с предоставлением услуг по временному размещению (пребыванию), питанию, организации досуга, экскурсионных услуг", - говорится в отзыве правительства.

Сообщается, что правительство РФ поддерживает данный законопроект, если его доработают с учетом указанных замечаний.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что агротуризм знакомит горожан с деревней.

агротуризм развитие туризма российское правительство

Член Общественной палаты: пенсионеры нередко берут кредиты

Общество

Россиянам с низкой пенсией планируют дать новую льготу — рассрочку по платежам за кредиты, сумма которых не превышает одного миллиона рублей. Получить такую льготу смогут пенсионеры, размер пенсии которых не больше 24 тысяч рублей.

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В Печенгском районе создадут новый природный заказник

Туризм » Путешествия

В Печенгском районе будет создан государственный природный заказник федерального значения "Долина реки Ворьема" площадью 29,8 тыс. га. Об этом сообщил в Сети глава администрации Печенгского района Эдуард Затона.

"Долина реки Ворьема — труднодоступная часть Печенгского района, приграничная река, впадающая в Варяжский залив Баренцева моря. Это место богато уникальными видами растений и животных", — сообщил он.

Решение о создании заказника приняли специалисты Минприроды России.

Долина реки Ворьема является уникальным местом, которое нуждается как в защите, так и в доступе биологов и экологических туристов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Муромском заповеднике в Пудожском районе Карелии к весне этого года появятся экологические тропы и оборудованные места для стоянок туристов. На территории заповедника расположены скопления древней наскальной живописи — онежские петроглифы.

туристы заказник печенегский район мурманская область
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