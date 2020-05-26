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Источник Правда.Ру

В России будут развивать агротуризм

Туризм » Путешествия

Российское правительство подготовило положительный проект отзыва на законопроект об установлении нового вида туризма — сельского (или агротуризма). 

Сельская местность получит новый стимул развития

Авторы отмечают, что благодаря данному законопроекту социально-экономическому развитию территорий будет придан новый стимул.

Авторам проекта рекомендовано предусмотреть в проекте закона особенности регулирования нового вида туризма. Например, нужно дать четкое определение  понятия "сельский туризм".

"Сельский туризм" следует трактовать как "посещение сельской местности с предоставлением услуг по временному размещению (пребыванию), питанию, организации досуга, экскурсионных услуг", - говорится в отзыве правительства.

Сообщается, что правительство РФ поддерживает данный законопроект, если его доработают с учетом указанных замечаний.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что агротуризм знакомит горожан с деревней.

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Саакашвили признал коррупцию на Украине

Мир » Бывший СССР » Украина

Михаил Саакашвили планировал занять пост вице-премьера Украины. Ему в этом помешали "коррумпированные элиты".

Такое заявление сделал сам новоявленный глава исполнительного комитета реформ Украины.

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В Югре планируют экспедицию к уникальной горе-пирамиде

Туризм » Путешествия

Власти ХМАО планируют помочь в реализации экспедиции в Березовский район к горе, которая напоминает пирамиду, для включения в маршруты активных туров.

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В Архангельске обсудили вопросы развития туризма

Туризм » Путешествия

В Архангельске обсудили вопросы развития туризма. Туризм на Севере может выйти на новый уровень в связи с появлением нового Арктического региона. Представители туристической сферы планируют получить помощь от государства.

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В Печенгском районе создадут новый природный заказник

Туризм » Путешествия

В Печенгском районе будет создан государственный природный заказник федерального значения "Долина реки Ворьема" площадью 29,8 тыс. га. Об этом сообщил в Сети глава администрации Печенгского района Эдуард Затона.

"Долина реки Ворьема — труднодоступная часть Печенгского района, приграничная река, впадающая в Варяжский залив Баренцева моря. Это место богато уникальными видами растений и животных", — сообщил он.

Решение о создании заказника приняли специалисты Минприроды России.

Долина реки Ворьема является уникальным местом, которое нуждается как в защите, так и в доступе биологов и экологических туристов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Муромском заповеднике в Пудожском районе Карелии к весне этого года появятся экологические тропы и оборудованные места для стоянок туристов. На территории заповедника расположены скопления древней наскальной живописи — онежские петроглифы.

туристы заказник печенегский район мурманская область

В Наро-Фоминске мужчине предъявлено обвинение в убийстве сына

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

Сотрудниками Следственного комитета по Московской области предъявлено обвинение 27-летнему гражданину одного из соседних государств. По мнению следствия мужчина избил маленького сына из-за чего он умер.

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