Российское правительство подготовило положительный проект отзыва на законопроект об установлении нового вида туризма — сельского (или агротуризма).
Авторы отмечают, что благодаря данному законопроекту социально-экономическому развитию территорий будет придан новый стимул.
Авторам проекта рекомендовано предусмотреть в проекте закона особенности регулирования нового вида туризма. Например, нужно дать четкое определение понятия "сельский туризм".
"Сельский туризм" следует трактовать как "посещение сельской местности с предоставлением услуг по временному размещению (пребыванию), питанию, организации досуга, экскурсионных услуг", - говорится в отзыве правительства.
Сообщается, что правительство РФ поддерживает данный законопроект, если его доработают с учетом указанных замечаний.
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