В Печенгском районе создадут новый природный заказник

В Печенгском районе будет создан государственный природный заказник федерального значения "Долина реки Ворьема" площадью 29,8 тыс. га. Об этом сообщил в Сети глава администрации Печенгского района Эдуард Затона.

"Долина реки Ворьема — труднодоступная часть Печенгского района, приграничная река, впадающая в Варяжский залив Баренцева моря. Это место богато уникальными видами растений и животных", — сообщил он.

Решение о создании заказника приняли специалисты Минприроды России.

Долина реки Ворьема является уникальным местом, которое нуждается как в защите, так и в доступе биологов и экологических туристов.

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