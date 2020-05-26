Правительство России одобрило идею создания инфраструктуры для агротуризма. Соответствующий законопроект был разработан депутатами Госдумы.
"Законопроект направлен на придание нового стимула социально-экономическому развитию сельских территорий и сельского хозяйства в целом", — сказано в документе.
Агата Муцениеце и Павел Прилучный разводятся после десяти лет брака. Эта тема стала одной из самых обсуждаемых в российсском сегменте соцсетей.
Многие знаменитости решили поддержать Агату. Среди них был и Дмитрий Нагиев, который сам пережил развод десять лет назад.
"Узнав, что мы с Пашей разводимся, он сказал: «Развод продлевает жизнь!» Я его слова запомнила", - рассказала Муцениеце.
АТОР сообщает о том, что Южная Корея будет продвигать медицинский и оздоровительный туризм на российском рынке.
Елена Лопухина, директор Национальной организации туризма Кореи рассказала о том, что с помощью приложения можно будет отслеживать безопасные от коронавируса места для отдыха.
"Путешественники и местные жители могут при помощи специального приложения отследить на карте менее защищенные в плане распространения вируса районы. Также в стране пока сохраняется масочный режим", — рассказала эксперт.
В заседаниях правительства Армении не смогут участвовать депутаты, которые явятся без защитных масок. Такое решение принял спикер парламента.
Он оставил за собой право удалить нарушителей масочного режима из зала заседаний.
Турция готова организовать чартерные рейсы в Россию и Германию для туристов, чтобы восстановить регулярное авиасообщение.
Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.
По его словам, турецкая сторона готова взять на себя ответственность за обеспечение безопасности "с момента выхода из дома и до возвращения домой".
Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала "Парламентской газете" о возможных изменениях в правилах отдыха для туристов после окончания коронавирусной пандемии.
Самыми необычными требованиями станет социальная дистанция, а также ограничение на количество пребывающих гостей в одном номере.
Эксперт сомневается в том, что в будущем у туристов будут требовать какие-либо справки об отсутствии коронавирусной инфекции.
"Мы не думаем, что впоследствии это требование станет обязательным для всех, в том числе для пляжных туристов", — пояснила Ломидзе.
Российские пенсионеры, у которых пенсия не превышает двух минимальных зарплат, будут получать новое пособие.