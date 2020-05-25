Поэтапное снятие ограничений на внутренний туризм готовит правительство России. Послабления начнутся уже 1 июня.
Работникам туристической отрасли дадут подробные рекомендации о выходе из ограничительных мер. Они будут готовы на следующей неделе. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
"И для нас, конечно, приоритет — это безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в первой половине лета. С 1 июня правительство РФ системно и аккуратно начнет снимать ограничения. На первом этапе будут открыты санатории с медицинской лицензией. Параллельно с этим правительство работает над правилами для дальнейшего открытия туристической отрасли: отели, курорты, пляжи, круизы и так далее", — заявил он.
А вот выезжать за границу россиянам не рекомендуют. С таким обращением выступил премьер Михаил Мишустин, напомнив, что в разных странах разная эпидемиологическая обстановка.
Согласно опросу ВЦИОМ, большинство россиян планируют провести этот летний отдых дома или на даче. А если получится куда-то выбраться, то с удовольствием отправятся в другие города, на черноморское побережье Кавказа и в Крым.
Многие жители страны Восходящего солнца решили отправится на Камчатку, чтобы своими глазами посмотреть на случившееся. Кроме того, многие японцы, до инцидента в Долине гейзеров даже не знали о существовании этого заповедного места. Некоторые камчатские туристические фирмы уже готовятся к тому, что поток иностранных туристов в этом году резко увеличится, пишет газета «Вечерние Вести Петропавловска».
Десантно-штурмовой батальон Ульяновского отдельного гвардейского соединения ВДВ под командованием гвардии подполковника Алексея Нечеса включен в книгу рекордов Вооруженных сил Российской Федерации.
Глава МИД Китая Ван И в ходе встречи ННК в Пекине обвинил представителей отдельных политических сил США в том, что они добиваются того, чтобы некоторые страны начали "холодную войну", сообщает Bloomberg.
Сложный период, вызванный пандемией коронавируса, показал, кто действительно является союзником России, а кто лишь делает такие заявления.