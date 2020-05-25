На следующей неделе в России начнут снимать ограничения с туризма

Поэтапное снятие ограничений на внутренний туризм готовит правительство России. Послабления начнутся уже 1 июня.

Работникам туристической отрасли дадут подробные рекомендации о выходе из ограничительных мер. Они будут готовы на следующей неделе. Об этом рассказал вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"И для нас, конечно, приоритет — это безопасный и контролируемый запуск внутреннего туризма в первой половине лета. С 1 июня правительство РФ системно и аккуратно начнет снимать ограничения. На первом этапе будут открыты санатории с медицинской лицензией. Параллельно с этим правительство работает над правилами для дальнейшего открытия туристической отрасли: отели, курорты, пляжи, круизы и так далее", — заявил он.

А вот выезжать за границу россиянам не рекомендуют. С таким обращением выступил премьер Михаил Мишустин, напомнив, что в разных странах разная эпидемиологическая обстановка.

Согласно опросу ВЦИОМ, большинство россиян планируют провести этот летний отдых дома или на даче. А если получится куда-то выбраться, то с удовольствием отправятся в другие города, на черноморское побережье Кавказа и в Крым.