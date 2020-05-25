В Печенгском районе будет создан государственный природный заказник федерального значения "Долина реки Ворьема" площадью 29,8 тыс. га. Об этом сообщил в Сети глава администрации Печенгского района Эдуард Затона.
"Долина реки Ворьема — труднодоступная часть Печенгского района, приграничная река, впадающая в Варяжский залив Баренцева моря. Это место богато уникальными видами растений и животных", — сообщил он.
Решение о создании заказника приняли специалисты Минприроды России.
Долина реки Ворьема является уникальным местом, которое нуждается как в защите, так и в доступе биологов и экологических туристов.
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Также он уточнил, что в связи с эпидемиологической ситуацией до конца 2020 будет широко востребован внутренний туризм.
Мизиев сообщил, что в Ингушетии делается все для того, чтобы увеличить турпоток. В Ингушетии планируется развивать четыре туристических направления:
Также для туристов будут созданы маршруты выходного дня.
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