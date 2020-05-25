В Югре планируют экспедицию к уникальной горе-пирамиде

Власти ХМАО планируют помочь в реализации экспедиции в Березовский район к горе, которая напоминает пирамиду, для включения в маршруты активных туров.

"Сейчас обсуждается, кто примет от Югры участие, сроки и маршрут мероприятия", — пояснил директор департамента промышленности региона Кирилл Зайцев.

Он считает, что данный объект будет интересен туристам.

Акцент на активный туризм

По словам главы департамента промышленности, развитие активного туризма является одним из приоритетных направлений развития туризма в Югре.

Стоит напомнить, что ранее сообщалось о том, что клуб экспедиций "Дикий Север" в процессе исследования спутниковой карты Народо-Итьинского кряжа заметил гору, похожую на пирамиду.

"На снимках гора расположена строго по сторонам света, в высоту почти 800 метров, длина граней — около километра, имеет правильные грани, равные боковые ребра и равные углы основания", — сообщили специалисты.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Югра представила северный туризм.