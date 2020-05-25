Власти ХМАО планируют помочь в реализации экспедиции в Березовский район к горе, которая напоминает пирамиду, для включения в маршруты активных туров.
"Сейчас обсуждается, кто примет от Югры участие, сроки и маршрут мероприятия", — пояснил директор департамента промышленности региона Кирилл Зайцев.
Он считает, что данный объект будет интересен туристам.
По словам главы департамента промышленности, развитие активного туризма является одним из приоритетных направлений развития туризма в Югре.
Стоит напомнить, что ранее сообщалось о том, что клуб экспедиций "Дикий Север" в процессе исследования спутниковой карты Народо-Итьинского кряжа заметил гору, похожую на пирамиду.
"На снимках гора расположена строго по сторонам света, в высоту почти 800 метров, длина граней — около километра, имеет правильные грани, равные боковые ребра и равные углы основания", — сообщили специалисты.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Югра представила северный туризм.
Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов не стал проходить тестирование на коронавирус. Спортсмену предложили сдать анализ после того, как в больницу попал его отец Абдулманап Нурмагомедов.
Известный тренер сейчас находится в больнице в тяжёлом состоянии. У него диагностирована пневмония. Кроме того, у Абдулманапа выявлены проблемы с сердцем.
Сообщалось, что тренер находится в коме и у него нарастает сердечная недостаточность.
Телеграм-канал Mash утверждает, что Хабибу предложили пройти полное обследование, но он отказался. Чемпион UFC в лёгком весе попросил уделить всё внимание отцу.
Министр транспорта, коммуникаций и общественных работ Кипра Яннис Карусос заявил о возобновлении авиасообщения. Первый этап будет проходить с 9 по 19 июня, а с 20 июня начнется второй этап.
Власти Ингушетии планируют, что после того как закончится пандемия коронавируса, турпоток в республику может составить до 50 тысяч туристов.
"Для этого нужно будет провести несколько республиканских и окружных мероприятий", — сообщил руководитель комитета по туризму республики Беслан Мизиев.
Также он уточнил, что в связи с эпидемиологической ситуацией до конца 2020 будет широко востребован внутренний туризм.
Мизиев сообщил, что в Ингушетии делается все для того, чтобы увеличить турпоток. В Ингушетии планируется развивать четыре туристических направления:
Также для туристов будут созданы маршруты выходного дня.
Ранее премьер Грузии Георгий Гахария рассказал о том, что страна начнет прием иностранных туристов с 1 июля, если удастся справиться с пандемией коронавируса.
В Архангельске обсудили вопросы развития туризма. Туризм на Севере может выйти на новый уровень в связи с появлением нового Арктического региона. Представители туристической сферы планируют получить помощь от государства.
Из-за введенного правительством запрета на импорт топлива в Россию цены на бензин для населения будут увеличиваться.
Такое мнение озвучил первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков.
"Если во всем мире цена топлива на внутреннем рынке для потребителей зависит от цен на углеводородное сырье на внешнем рынке, то у нас этот механизм не работает", — пояснил свою точку зрения депутат.
Сложный период, вызванный пандемией коронавируса, показал, кто действительно является союзником России, а кто лишь делает такие заявления.