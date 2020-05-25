В Архангельске обсудили вопросы развития туризма. Туризм на Севере может выйти на новый уровень в связи с появлением нового Арктического региона. Представители туристической сферы планируют получить помощь от государства.
Пинежский район давно сотрудничает с Ненецким-автономным округом. Здесь каждую зиму устраивают праздник для туристов "Праздник северного оленя".
Планируется развивать следующие виды туризма:
"Национальный парк "Онежское поморье", которое находится под нашим управлением. У нас общая береговая линия и если мы будем говорить о развитии морского, круизного туризма, то безусловно культура немцев, культура поморов, которые проживают сегодня на Онежском полуострове, уникальное природно наследие — это то что нас может объединить в один общий маршрут", — заместитель директора по развитию Кенозерского национального парка Александра Яковлева.
Представители туристической индустрии считают, что главная задача в том, чтобы разработать план развития инфраструктуры нового региона.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Архангельская область станет центром сельского туризма.
Российский боец UFC Хабиб Нурмагомедов не стал проходить тестирование на коронавирус. Спортсмену предложили сдать анализ после того, как в больницу попал его отец Абдулманап Нурмагомедов.
Известный тренер сейчас находится в больнице в тяжёлом состоянии. У него диагностирована пневмония. Кроме того, у Абдулманапа выявлены проблемы с сердцем.
Сообщалось, что тренер находится в коме и у него нарастает сердечная недостаточность.
Телеграм-канал Mash утверждает, что Хабибу предложили пройти полное обследование, но он отказался. Чемпион UFC в лёгком весе попросил уделить всё внимание отцу.
Из-за введенного правительством запрета на импорт топлива в Россию цены на бензин для населения будут увеличиваться.
Такое мнение озвучил первый заместитель председателя комитета Госдумы по госстроительству Вячеслав Лысаков.
"Если во всем мире цена топлива на внутреннем рынке для потребителей зависит от цен на углеводородное сырье на внешнем рынке, то у нас этот механизм не работает", — пояснил свою точку зрения депутат.
Власти ХМАО планируют помочь в реализации экспедиции в Березовский район к горе, которая напоминает пирамиду, для включения в маршруты активных туров.
Власти Ингушетии планируют, что после того как закончится пандемия коронавируса, турпоток в республику может составить до 50 тысяч туристов.
"Для этого нужно будет провести несколько республиканских и окружных мероприятий", — сообщил руководитель комитета по туризму республики Беслан Мизиев.
Также он уточнил, что в связи с эпидемиологической ситуацией до конца 2020 будет широко востребован внутренний туризм.
Мизиев сообщил, что в Ингушетии делается все для того, чтобы увеличить турпоток. В Ингушетии планируется развивать четыре туристических направления:
Также для туристов будут созданы маршруты выходного дня.
Ранее премьер Грузии Георгий Гахария рассказал о том, что страна начнет прием иностранных туристов с 1 июля, если удастся справиться с пандемией коронавируса.
Министр транспорта, коммуникаций и общественных работ Кипра Яннис Карусос заявил о возобновлении авиасообщения. Первый этап будет проходить с 9 по 19 июня, а с 20 июня начнется второй этап.
Сложный период, вызванный пандемией коронавируса, показал, кто действительно является союзником России, а кто лишь делает такие заявления.