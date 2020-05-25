В Архангельске обсудили вопросы развития туризма

В Архангельске обсудили вопросы развития туризма. Туризм на Севере может выйти на новый уровень в связи с появлением нового Арктического региона. Представители туристической сферы планируют получить помощь от государства.

Пинежский район давно сотрудничает с Ненецким-автономным округом. Здесь каждую зиму устраивают праздник для туристов "Праздник северного оленя".

Планируется развивать следующие виды туризма:

экспедиционный;

круизный;

автомобильный.

"Национальный парк "Онежское поморье", которое находится под нашим управлением. У нас общая береговая линия и если мы будем говорить о развитии морского, круизного туризма, то безусловно культура немцев, культура поморов, которые проживают сегодня на Онежском полуострове, уникальное природно наследие — это то что нас может объединить в один общий маршрут", — заместитель директора по развитию Кенозерского национального парка Александра Яковлева.

Представители туристической индустрии считают, что главная задача в том, чтобы разработать план развития инфраструктуры нового региона.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Архангельская область станет центром сельского туризма.