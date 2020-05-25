Власти Ингушетии планируют, что после того как закончится пандемия коронавируса, турпоток в республику может составить до 50 тысяч туристов.
"Для этого нужно будет провести несколько республиканских и окружных мероприятий", — сообщил руководитель комитета по туризму республики Беслан Мизиев.
Также он уточнил, что в связи с эпидемиологической ситуацией до конца 2020 будет широко востребован внутренний туризм.
Мизиев сообщил, что в Ингушетии делается все для того, чтобы увеличить турпоток. В Ингушетии планируется развивать четыре туристических направления:
Также для туристов будут созданы маршруты выходного дня.
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