В Ингушетии после пандемии ждут до 50 тыс. российских туристов

Власти Ингушетии планируют, что после того как закончится пандемия коронавируса, турпоток в республику может составить до 50 тысяч туристов.

"Для этого нужно будет провести несколько республиканских и окружных мероприятий", — сообщил руководитель комитета по туризму республики Беслан Мизиев.

Также он уточнил, что в связи с эпидемиологической ситуацией до конца 2020 будет широко востребован внутренний туризм.

Мизиев сообщил, что в Ингушетии делается все для того, чтобы увеличить турпоток. В Ингушетии планируется развивать четыре туристических направления:

событийный;

спортивный;

экологический;

оздоровительный.

Также для туристов будут созданы маршруты выходного дня.

Ранее премьер Грузии Георгий Гахария рассказал о том, что страна начнет прием иностранных туристов с 1 июля, если удастся справиться с пандемией коронавируса.