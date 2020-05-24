Турция организует чартерные рейсы для российских туристов

Турция готова организовать чартерные рейсы в Россию и Германию для туристов, чтобы восстановить регулярное авиасообщение.

Об этом сообщил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

По его словам, турецкая сторона готова взять на себя ответственность за обеспечение безопасности "с момента выхода из дома и до возвращения домой".