АТОР сообщает о том, что Южная Корея будет продвигать медицинский и оздоровительный туризм на российском рынке.
Елена Лопухина, директор Национальной организации туризма Кореи рассказала о том, что с помощью приложения можно будет отслеживать безопасные от коронавируса места для отдыха.
"Путешественники и местные жители могут при помощи специального приложения отследить на карте менее защищенные в плане распространения вируса районы. Также в стране пока сохраняется масочный режим", — рассказала эксперт.
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