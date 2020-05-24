Южная Корея будет рекламировать свои оздоровительные курорты

АТОР сообщает о том, что Южная Корея будет продвигать медицинский и оздоровительный туризм на российском рынке.

Елена Лопухина, директор Национальной организации туризма Кореи рассказала о том, что с помощью приложения можно будет отслеживать безопасные от коронавируса места для отдыха.