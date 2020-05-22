С 9 июня Кипр частично возобновит международное авиасообщение

Министр транспорта, коммуникаций и общественных работ Кипра Яннис Карусос заявил о возобновлении авиасообщения. Первый этап будет проходить с 9 по 19 июня, а с 20 июня начнется второй этап.

"На первом этапе будут разрешены рейсы из Греции, Болгарии, Норвегии, Австрии, Финляндии, Словении, Венгрии, Израиля, Дании, Германии, Словакии, Литвы, Мальты. На втором этапе авиасообщение возобновится со Швейцарией, Польшей, Румынией, Хорватией, Эстонией и Чехией", — сообщил министр.

Туристам нужна будет справка об отсутствии COVID-19

Министр уточнил, что на первом этапе пассажиры, прилетающие из вышеперечисленных стран, должны будут предоставить справку об отрицательном результате теста на коронавирус.

Граждане Кипра, которые возвращаются на родину, смогут сдать тест по прибытии, но до получения результата они должны будут соблюдать режим самоизоляции.

С 20 июня туристы, прибывающие из стран первого списка, не должны будут предъявлять справку об отсутствии COVID-19, но данное требование будет распространяться на тех, кто прилетит из стран второго списка.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Греция и Кипр планируют принять первых туристов в июле.