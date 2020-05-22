Власти Чувашии планируют обновить музеи

В Чувашии в рамках совещания в формате видеоконференции обсудили перспективы развития "культурной" сферы республики.

Акцент на музеи

Министр культуры республики Роза Лизакова заявила, что в первую очередь необходимо менять наполнение музеев, создавать современные интерактивные экспозиции.

Речь о следующих музеях республики:

музее В. И. Чапаева;

мемориальном комплексе летчика-космонавта А. Г. Николаева;

музее Лобачевского в Козловке.

Вице-премьер правительства Чувашии Алла Салаева считает, что не нужно обновлять все музеи сразу.

"Прежде всего, надо взяться за то, что представляет интерес и для жителей республики, и для туристов. Ведь ежегодно в порт Чебоксары заходят около 400 судов с российскими и иностранными туристами, только в прошлом году по водному пути к нам прибыли почти 60 тысяч туристов", — заявила она.

Также обсуждался вопрос восстановления традиций лицея-интерната имени Г. С. Лебедева. Планируется выяснить мнение жителей республики о том, какие направления там нужно будет открыть, чтобы талантливые дети после окончания лицея могли поступить в местный институт культуры, на творческие факультеты других высшие учебные заведения, а также в художественное и музыкальное училища Чувашии и самые престижные российские вузы.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в 2020 году в Серпухове откроют пять новых музеев.