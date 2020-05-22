Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Источник Правда.Ру

Вятское - штаб-квартира Ассоциации самых красивых деревень и городков

Туризм » Путешествия

Село Вятское в Ярославской области будет штаб-квартирой Ассоциации "Самые красивые деревни и городки России".

Ее открытие запланировано на июль 2020 года. Также здесь будет работать методический центр, в котором будут проводить консультации для желающих стать членами Ассоциации.

Федеральные власти также отметили развитие данного направления туризма.

"Наша страна огромна, на ее просторах есть невероятно красивые сельские территории. Одно из ключевых конкурентных преимуществ туризма в России, как на внутреннем, так и на внешнем рынках, — сочетание экологического и культурно-познавательного направления. Иностранцы, приезжая к нам, чаще всего планируют свой отдых так, чтобы побывать и в столице, и, что называется, посмотреть на "real Russia", частью которой является именно русская деревня. Сегодня особенно важно сохранять деревни и села в первозданном виде, оберегать местные традиции и историко-культурные объекты", — отметила глава Ростуризма Зарина Догузова.

В Вятском также будут развивать и международные побратимские связи.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что агротуризм знакомит горожан с деревней.

Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:

Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google

Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...

Темы туристы вятское развитие туризма сельская местность ярославская область
Новости Все >
Первый полевой госпиталь Минобороны прибыл в Дагестан
Мошенники списали 50 тысяч рублей с карты московской пенсионерки
"Роснефть" в ближайшие пять лет будет возглавлять Игорь Сечин
В Белоруссии продолжат строить ракеты
Уральский монах умер от коронавируса
Свыше 158 тысяч случаев заражения коронавирусом выявлено в Москве
Военные расширили полевой госпиталь под Красноярском до двух тысяч коек
Французский футболист продал золотую медаль ЧМ-2018
На благоустройство горнолыжного Шерегеша выделят 1 млрд рублей
С Николичем в "Локомотиве" будет работать тренерский штаб Сёмина
Последние материалы
В Белоруссии продолжат строить ракеты
Уральский монах умер от коронавируса
Учительница-феминистка: феминитивы нужны, родительское ханжество — нет
Военные расширили полевой госпиталь под Красноярском до двух тысяч коек
Свыше 158 тысяч случаев заражения коронавирусом выявлено в Москве
Французский футболист продал золотую медаль ЧМ-2018
На благоустройство горнолыжного Шерегеша выделят 1 млрд рублей
С Николичем в "Локомотиве" будет работать тренерский штаб Сёмина
Черный чай поможет уменьшить висцеральный жир на животе
В Хабаровском крае от взрыва газа скончался хозяин частного дома
Популярное
Мир. Новости мира
Япония вдруг объявила: Курильские острова перешли под нашу юрисдикцию

Япония в одностороннем порядке "забрала" российские острова Курильской гряды.

Япония вдруг объявила: Курильские острова перешли под нашу юрисдикцию
Япония объявила Курилы своими. Россия молчит. И что теперь?
Экспертное мнение
Япония объявила Курилы своими. Россия молчит. И что теперь?
Общество
Россияне назвали самые унизительные профессии
Шоу-бизнес
Пугачева показала на видео ванную комнату в своем замке
Василий Амирджанов Единороссы возмутились идеей бесплатной раздачи масок Василий Амирджанов Любовь Степушова Болгария выступила против интеграции Украины в ЕС и НАТО Любовь Степушова Игорь Буккер Астероиды оставили шанс землянам, но ненадолго Игорь Буккер
Комментарии
Накануне новых событий: КПРФ начнет готовить Россию к социалистическому будущему
Накануне новых событий: КПРФ начнет готовить Россию к социалистическому будущему
Единороссы возмутились идеей бесплатной раздачи масок
Соратника легендарного Моторолы в Казахстане осудили на 4,5 года
Единороссы возмутились идеей бесплатной раздачи масок
Япония вдруг объявила: Курильские острова перешли под нашу юрисдикцию
Невролог: при коронавирусе нельзя принимать анальгин и аспирин
Соратника легендарного Моторолы в Казахстане осудили на 4,5 года
Япония вдруг объявила: Курильские острова перешли под нашу юрисдикцию
Единороссы возмутились идеей бесплатной раздачи масок
США объявили о своем выходе из Договора по открытому небу
Япония вдруг объявила: Курильские острова перешли под нашу юрисдикцию
Врачи рассказали о пользе лимона для печени и почек
Какие витамины и минералы нужны для здоровья печени
Можно ли вылечить простуду за один день?
С чего начать закаливание организма
Военные биологи США готовятся к "абсолютной болезни"?
США объявили о своем выходе из Договора по открытому небу
Как отличить простуду от гриппа?
Япония объявила Курилы своими. Россия молчит. И что теперь?
Единороссы возмутились идеей бесплатной раздачи масок
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ