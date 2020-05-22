Вятское - штаб-квартира Ассоциации самых красивых деревень и городков

Село Вятское в Ярославской области будет штаб-квартирой Ассоциации "Самые красивые деревни и городки России".

Ее открытие запланировано на июль 2020 года. Также здесь будет работать методический центр, в котором будут проводить консультации для желающих стать членами Ассоциации.

Федеральные власти также отметили развитие данного направления туризма.

"Наша страна огромна, на ее просторах есть невероятно красивые сельские территории. Одно из ключевых конкурентных преимуществ туризма в России, как на внутреннем, так и на внешнем рынках, — сочетание экологического и культурно-познавательного направления. Иностранцы, приезжая к нам, чаще всего планируют свой отдых так, чтобы побывать и в столице, и, что называется, посмотреть на "real Russia", частью которой является именно русская деревня. Сегодня особенно важно сохранять деревни и села в первозданном виде, оберегать местные традиции и историко-культурные объекты", — отметила глава Ростуризма Зарина Догузова.

В Вятском также будут развивать и международные побратимские связи.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что агротуризм знакомит горожан с деревней.