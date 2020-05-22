На благоустройство горнолыжного Шерегеша выделят 1 млрд рублей

Власти Кузбасса выделят из бюджета на благоустройство сектора "А" горнолыжного курорта Шерегеша около 1 млрд рублей. На эти средства планируется создать инфраструктуру для того, чтобы курорт мог принимать гостей круглый год.

"Мы ставим перед собой задачу развивать не только зимний туризм в Шерегеше, для этого занимаемся благоустройством сектора "А". Там не хватает пешеходных тропинок, малых архитектурных форм, террас, где можно было бы отдохнуть, это все необходимо и будет востребовано для круглогодичного отдыха", — сообщил министр туризма и молодежной политики Кемеровской области Антон Пятовский.

Стоит напомнить, что сектор "А" в Шерегеше — самое популярное место у туристов. Это исторический центр, именно отсюда и началось развитие горнолыжного курорта.

Здесь находятся:

гостиницы;

кафе;

рестораны;

горнолыжные трассы и подъемники.

Данный район застраивался хаотично, поэтому здесь не были проведены комплексные работы по благоустройству территории.

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