Греция откроет туристический сезон с 1 июля

С 1 июля в Греции откроются аэропорты и границы для туристов из всех стран, за исключением тех государств, в которых пока неблагоприятная эпидемиологическая обстановка, заявил министр туризма Харис Теохарис.

Также он добавил, что 15 июня аэропорт Афин уже будет принимать международные рейсы, а с 1 июля возобновят работу аэровокзалы в других греческих городах. Для въезжающих туристов карантин будет отменен, а врачи будут проводить выборочное тестирование прибывающих.

"Список стран-исключений будет определён и объявлен. Постоянно будет проводиться контроль, и те страны, где ситуация улучшится, впоследствии смогут начать совершать рейсы в Грецию", — сообщил министр.

Во многих российских регионах с 1 июня открываются санатории и отели с коттеджным размещением для внутренних туристов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Греция и Кипр планируют принять первых туристов в июле.