Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила о том, что с 28 мая в стране начнутся послабления ограничительных мер, которые были введены ранее из-за коронавируса.
Данное решение связано с тем, что в Шотландии с каждым днем становится все меньше заболевших.
"Пришло время начать двигаться в сторону аккуратного послабления ограничительных мер", — сказала Стерджен.
С 28 мая будут снова начнут работать садовые центры и строительные объекты, жители смогут заниматься спортом на улице, будет разрешено рыбачить.
Кроме того, снова начнут работать парки.
Люди смогут встречаться друг с другом, но пока небольшими группами. Также важно соблюдать социальную дистанцию.
Между тем, магазины, кафе и бары пока что остаются закрытыми в Шотландии.
С начала пандемии в Шотландии было выявлено 2,2 тыс. случаев заболевания. За последние сутки заразились 37 человек.
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