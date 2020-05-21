С 28 мая жителям Шотландии разрешат гулять в парках

Первый министр Шотландии Никола Стерджен заявила о том, что с 28 мая в стране начнутся послабления ограничительных мер, которые были введены ранее из-за коронавируса.

Данное решение связано с тем, что в Шотландии с каждым днем становится все меньше заболевших.

"Пришло время начать двигаться в сторону аккуратного послабления ограничительных мер", — сказала Стерджен.

С 28 мая будут снова начнут работать садовые центры и строительные объекты, жители смогут заниматься спортом на улице, будет разрешено рыбачить.

Кроме того, снова начнут работать парки.

Люди смогут встречаться друг с другом, но пока небольшими группами. Также важно соблюдать социальную дистанцию.

Между тем, магазины, кафе и бары пока что остаются закрытыми в Шотландии.

С начала пандемии в Шотландии было выявлено 2,2 тыс. случаев заболевания. За последние сутки заразились 37 человек.