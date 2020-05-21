В Мурманской области планируют развивать экологический туризм

В минувшую среду в онлайн-режиме состоялась презентация Концепции развития Печенгского района.

Основные перспективы развития Печенгского района связывают с туризмом.

В рамках инвестиционного проекта "Порт Лиинахамари" планируется принимать круизные лайнеры и иностранных туристов по упрощенному визовому режиму.

Кроме того, рассматриваются варианты для адаптации Кольской сверхглубокой скважины под туристический объект. Также планируется развивать промышленный туризм.

"Растет спрос на экологический туризм. На те виды активного отдыха, не связанные с повышенной концентрацией людей в одном месте. Это хорошее время для перестройки и для поиска собственной ниши, которая есть у Арктики в целом и, конечно, у Мурманской области в лице Печенгского района", — отметил председатель Совета по изучению производительных сил Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития РФ Дмитрий Землянский.

Также подчеркивается необходимость создания комфортабельных гостиниц, уютных кафе и ресторанов, а также мест отдыха и развлечений, соответствующим современным стандартам качества.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Крыму будут развивать аграрный и экотуризм.