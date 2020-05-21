Фестивали на курортах Кавминвод перенесли на 2021 года

Власти Ставрополья разрабатывают план мероприятий туристического сезона 2021 года. Планируется, что в следующем году в период туристического сезоны будет проходить большое количество крупных мероприятий и праздников международного масштаба. Эти мероприятия были запланированы на этот год, но из-за эпидемии коронавируса их пришлось перенести.

Кроме того, планируется поэтапное возобновление работы санаториев.

План мероприятий курортного сезона на 2021 год должен быть готов к началу лета.

"До 1 июня мы должны иметь решение для возобновления работы здравниц с полным перечнем мер поэтапного выхода из сложившейся ситуации, с учётом санитарно-эпидемиологической обстановки", — заключил губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

Ранее сообщалось, что санатории Ставропольского края, которые потеряли доход из-за эпидемии коронавируса, получат поддержку от государства. Кроме того, глава региона поставил задачу вести "точечный" мониторинг ситуации в каждом санатории и отеле.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Ставрополье будут развивать казачий туризм.