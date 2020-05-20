Жители Словении получат ваучеры в 200 евро для отдыха внутри страны

Власти Словении планируют выдать своим гражданам ваучеры на сумму 200 евро, которые они смогут использовать для поездок внутри страны.

Это один из видов поддержки внутреннему туризму в связи с экономическим кризисом из-за пандемии COVID-19.

Если данное предложение будет одобрено в парламенте Словении, то жители получат ваучеры, которыми они смогут воспользоваться до конца текущего года.

Коронавирус в Словении

Ранее власти Словении объявили о том, что в стране закончилась эпидемия коронавирусной инфекции. В Словении было выявлено 1500 человек, заразившихся COVID-19. Жертвами заболевания стали 105 человек.

Но в стране все еще действует "масочный режим" в общественных местах. Также граждан призывают соблюдать социальную дистанцию. Общественные собрания пока запрещены.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Словения усиливает контроль на своих границах.