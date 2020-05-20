Власти Словении планируют выдать своим гражданам ваучеры на сумму 200 евро, которые они смогут использовать для поездок внутри страны.
Это один из видов поддержки внутреннему туризму в связи с экономическим кризисом из-за пандемии COVID-19.
Если данное предложение будет одобрено в парламенте Словении, то жители получат ваучеры, которыми они смогут воспользоваться до конца текущего года.
Ранее власти Словении объявили о том, что в стране закончилась эпидемия коронавирусной инфекции. В Словении было выявлено 1500 человек, заразившихся COVID-19. Жертвами заболевания стали 105 человек.
Но в стране все еще действует "масочный режим" в общественных местах. Также граждан призывают соблюдать социальную дистанцию. Общественные собрания пока запрещены.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Словения усиливает контроль на своих границах.
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