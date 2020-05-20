На "Золотых песках" появится уникальный туристический комплекс

Туристы из разных стран мира мечтают увидеть удивительную природу Прибайкалья. Но часто туристам приходится останавливаться в палатках и довольствоваться "диким" отдыхом.

Гостиничный комплекс "Сагаан Морин"

Ситуацию решил исправить предприниматель Лев Асалханов. На берегу Братского водохранилища вблизи поселка Усть-Алтан он строит уникальный гостиничный комплекс "Сагаан Морин" (в переводе "белая лошадь").

Туристическая зона Тортохона еще только начинает приобретать очертания. планируется, что туркомплекс будет соответствовать мировым стандартам.

Год назад здесь появился гостиничный корпус, рассчитанный на 200 посетителей.

Все номера благоустроены. Здесь есть все необходимое для комфортного отдыха:

мебель;

бытовая техника;

бесплатный Wi-Fi и др.

В следующем году здесь начнут работать столовая, конференц-зал, спортивный комплекс, а также центр тибетской медицины.

Туркомплекс будет принимать туристов круглый год.