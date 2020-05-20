В Челябинской области начал свою работу Центр детско-юношеского туризма

Цель организации — реализация регионального проекта "Успех каждого ребенка", который связан с национальным проектом "Образование". Для подготовки специалистов, работающих с детьми на природе, запланировано проведение ряда мероприятий (теоретических и практических семинаров), в процессе которых педагоги пройдут обучение методам организации и проведения походов.

Кроме того, для обмена опытом между детьми и педагогами будут проходить мастер-классы. Отмечается, что создание Центра детско-юношеского туризма поможет усилить кадровый потенциал и эффективнее проводить мероприятия, цель которых в том, чтобы увеличить количество детей, вовлеченных в туристско-краеведческую деятельность.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что власти Челябинской области обсудили развитие туризма. Сотрудники Центра развития туризма Челябинской области приняли участие в заседании Ассоциации муниципальных образований "Горный Урал", в ходе которого они обсудили перспективные направления туризма, классификацию гостиниц и возможности господдержки для предприятий туризма и сервиса.