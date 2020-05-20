В ходе подготовки к 400-летию Красноярска, который состоится в 2028 году, власти города планируют построить шесть причалов. Они должны будут объединить речной туристический маршрут по городу воедино.
"Водный маршрут до монастыря будет работать уже с 2021 года. Когда будут построены все причалы, Енисей начнет превращаться в еще один проспект города Красноярска", — сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс.
В 2020 году на острове Татышев появятся новые тропы из асфальта и гравия, также здесь построят детские городки.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что первый этап создания "Свирской ривьеры" закончат к 1 сентября. Авторы проекта планируют благоустроить территорию парка таким образом, чтобы здесь можно было отдыхать весь день. Власти города надеются, что обустройство пляжа будет способствовать комфортному отдыху жителей на берегу Ангары и развитию туризма в городе.
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