К 400-летию Красноярска планируется построить шесть причалов

В ходе подготовки к 400-летию Красноярска, который состоится в 2028 году, власти города планируют построить шесть причалов. Они должны будут объединить речной туристический маршрут по городу воедино.

"Водный маршрут до монастыря будет работать уже с 2021 года. Когда будут построены все причалы, Енисей начнет превращаться в еще один проспект города Красноярска", — сообщил губернатор Красноярского края Александр Усс.

В 2020 году на острове Татышев появятся новые тропы из асфальта и гравия, также здесь построят детские городки.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что первый этап создания "Свирской ривьеры" закончат к 1 сентября.﻿ Авторы проекта планируют благоустроить территорию парка таким образом, чтобы здесь можно было отдыхать весь день. Власти города надеются, что обустройство пляжа будет способствовать комфортному отдыху жителей на берегу Ангары и развитию туризма в городе.