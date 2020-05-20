Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала "Парламентской газете" о возможных изменениях в правилах отдыха для туристов после окончания коронавирусной пандемии.
Самыми необычными требованиями станет социальная дистанция, а также ограничение на количество пребывающих гостей в одном номере.
Эксперт сомневается в том, что в будущем у туристов будут требовать какие-либо справки об отсутствии коронавирусной инфекции.
"Мы не думаем, что впоследствии это требование станет обязательным для всех, в том числе для пляжных туристов", — пояснила Ломидзе.
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