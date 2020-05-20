После пандемии могут поменяться правила отдыха туристов

Исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР) Майя Ломидзе рассказала "Парламентской газете" о возможных изменениях в правилах отдыха для туристов после окончания коронавирусной пандемии.

Самыми необычными требованиями станет социальная дистанция, а также ограничение на количество пребывающих гостей в одном номере.

Эксперт сомневается в том, что в будущем у туристов будут требовать какие-либо справки об отсутствии коронавирусной инфекции.