Бюджет парка "Вулканы Камчатки" будет увеличен после выбора директора

После того, как будет выбран руководитель парка "Вулканы Камчатки", бюджет природоохранного учреждения будет увеличен. На данный момент он составляет 44 млн рублей.

На должность директора претендует 101 человек. В настоящее время завершен первый тур конкурса по выбору руководителя парка. Во второй тур прошли 65 претендентов.

"Самыми важными критериями для получения этой должности, на мой взгляд, являются профессионализм и порядочность. Такой же позиции придерживается и глава региона Владимир Солодов, который возглавил конкурсную комиссию. Эффективно руководить сразу четырьмя природными парками нашего уникального региона — это большая ответственность. Мы планируем вывести бренд "Вулканы Камчатки" на новый уровень, поэтому хотим выбрать лучшего специалиста из лучших", — сообщил врио министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков.

Из 10 финалистов будут выбраны три человека. Все они должны будут пройти собеседования с временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края. Результаты конкурса будут объявлены 5 июня 2020 года.

Стоит напомнить, что на территории парка "Вулканы Камчатки" находится большое количество уникальных природных комплексов, поэтому парк очень привлекателен с точки зрения развития туризма.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на дальневосточных гектарах Камчатки построят домики для туристов.