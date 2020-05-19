После того, как будет выбран руководитель парка "Вулканы Камчатки", бюджет природоохранного учреждения будет увеличен. На данный момент он составляет 44 млн рублей.
На должность директора претендует 101 человек. В настоящее время завершен первый тур конкурса по выбору руководителя парка. Во второй тур прошли 65 претендентов.
"Самыми важными критериями для получения этой должности, на мой взгляд, являются профессионализм и порядочность. Такой же позиции придерживается и глава региона Владимир Солодов, который возглавил конкурсную комиссию. Эффективно руководить сразу четырьмя природными парками нашего уникального региона — это большая ответственность. Мы планируем вывести бренд "Вулканы Камчатки" на новый уровень, поэтому хотим выбрать лучшего специалиста из лучших", — сообщил врио министра природных ресурсов и экологии Камчатского края Алексей Кумарьков.
Из 10 финалистов будут выбраны три человека. Все они должны будут пройти собеседования с временно исполняющим обязанности губернатора Камчатского края. Результаты конкурса будут объявлены 5 июня 2020 года.
Стоит напомнить, что на территории парка "Вулканы Камчатки" находится большое количество уникальных природных комплексов, поэтому парк очень привлекателен с точки зрения развития туризма.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что на дальневосточных гектарах Камчатки построят домики для туристов.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
Отставкой правительства во главе с Дмитрием Медведевым президент России Владимир Путин "сломал" бунт олигархов, целью которого был государственный переворот.