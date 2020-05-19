На Урале начали открывать парки для посетителей

На Среднем Урале после карантина начинают открывать природные парки. Некоторые из них уже принимают первых посетителей.

Так, с 19 мая снова начал работать парк "Оленьи Ручьи". Стоит отметить, что при этом всех посетителей призывают соблюдать меры безопасности и противопожарный режим.

Также с сегодняшнего числа возобновил работу парк "Бажовские места".

Но некоторые парки не спешат снимать ограничения. Например, Национальный парк Припышминские боры и Висимский государственный природный биосферный заповедник еще закрыты для посетителей.

"Многие парки на самом деле уже открыты и работают, при этом при посещении природных территорий остается обязательным соблюдение социальной дистанции и масочного режима, а также использование средств индивидуальной защиты", — сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Нижегородской области появится национальный парк.