На Среднем Урале после карантина начинают открывать природные парки. Некоторые из них уже принимают первых посетителей.
Так, с 19 мая снова начал работать парк "Оленьи Ручьи". Стоит отметить, что при этом всех посетителей призывают соблюдать меры безопасности и противопожарный режим.
Также с сегодняшнего числа возобновил работу парк "Бажовские места".
Но некоторые парки не спешат снимать ограничения. Например, Национальный парк Припышминские боры и Висимский государственный природный биосферный заповедник еще закрыты для посетителей.
"Многие парки на самом деле уже открыты и работают, при этом при посещении природных территорий остается обязательным соблюдение социальной дистанции и масочного режима, а также использование средств индивидуальной защиты", — сообщили в департаменте информполитики Свердловской области.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Нижегородской области появится национальный парк.
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