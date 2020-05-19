Власти Норвегии продлили ограничение на въезд до 20 августа

В Министерстве иностранных дел Норвегии заявили о том, что въезд в страну будет ограничен до 20 августа.

Несколько позже, в середине июня, планируется рассмотреть вопрос о том, чтобы разрешить туристам из стран Скандинавии въезд в Норвегию.

К 20 июля будет рассмотрена возможность разрешить въезд в страну гражданам из стран Европы.

В настоящее время все иностранные граждане, которые въезжают на территорию Норвегии, в течение двух недель должны находиться на карантине. Данная мера продлена до 20 августа.

Ранее "Правда.Ру" писала, что на данный момент нет информации о том, когда будут отменены введенные в связи эпидемией коронавируса ограничения, российские туроператоры решили аннулировать заграничные туры на июнь. При этом туристы могут перенести свой тур или использовать внесенные за поездку средства для покупки других туров до 31 декабря 2021 года.