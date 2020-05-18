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Академик РАН оценил введение медсправок для турпоездок

Туризм » Путешествия

Некоторые страны начинают снимать ограничения для въезда иностранцев. Но почти все требуют, чтобы у туристов были справки об отсутствии коронавируса.

Доктор медицинских наук сравнил справки об отсутствии заболевания коронавирусом с выездными визами. Такое мнение высказал академик РАН Сергей Колесников.

"Эти требования уже многие страны мира разрабатывают. Первым такие справки начал запрашивать Китай. Я ничего удивительного в этом не вижу. Проблема в том, что в России сейчас доступность тестов на коронавирус для коммерческого использования довольно низкая. Купить их практически невозможно. Если будет это разрешено, будут специальные лаборатории для тестирования отъезжающих за рубеж, как раньше визы давали выездные, то никаких проблем не будет", — уверен эксперт.

Он также отметил, что таким образом принимающая сторона снимает с себя ответственность. Ведь туристический пакет и страховка начинают действовать на территории другого государства, когда человек пересекает границу. Если у него есть справка с отрицательным тестом, но по прилете в другую страну все же выявят коронавирус, содержать человека и транспортировать его обратно будет родное государство, а не принимающая сторона.

По словам Сергея Колесникова, волноваться за то, что тесты будут делать долго, и человек может не успеть на свой рейс, не стоит. Во-первых, в ближайшие пару месяцев такого туристического потока на выезд из России не ожидается. Во-вторых, современные экспресс-тесты выдают результаты за несколько минут.

Ранее "Правда.Ру" сообщала, что власти Греции ввели справку об отсутствии коронавируса. Ее обязан иметь при себе каждый турист. Документ должен быть сделан не позднее 72 часов до вылета.

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Темы турист сергей колесников справка об отсутствии коронавируса
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