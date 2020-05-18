Туроператоры аннулируют заграничные туры с вылетами в июне

В связи с тем, что неизвестно когда будут сняты введенные из-за коронавируса ограничительные меры, российские туроператоры решили аннулировать заграничные туры на июнь.

Об этом сообщили:

Coral Travel;

ANEX Tour ;

PEGAS Touristik.

Что делать туристам?

Как сообщили в АТОР, многие туроператоры предлагают своим клиентам перенести туры без доплат.

Туристы могут перенести свой тур или использовать внесенные за поездку средства для покупки других туров до 31 декабря 2021 года.

"Внутренний туризм в России может восстановиться уже в концу лета этого года. В частности, в Крыму режим самоизоляции будет отменен уже с 18 мая", — сообщили эксперты.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что российских туристов призывают не отменять запланированные поездки, а по возможности перенести их. Если туристические компании и туристы смогут договориться, это поможет туротрасли справиться со сложной текущей ситуацией.