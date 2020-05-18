Эксперт: люди как ездили, так и будут ездить в отпуск

Внутренний туризм в этом году в России однозначно вырастет. Особенно если другие страны не откроют границы для россиян.

Это значительно способствует росту поездок по родной стране. В этом уверен эксперт по туризму, доктор экономических наук Александр Владимирович Бандурин.

"Прогноз у меня простой: люди как ездили, так и поедут. Те, кто ездили за границу, будут выбирать направление в любом случае. Они привыкли ездить. Лето — пора отпусков. Если границы не откроют, то, конечно, внутренний туризм будет интенсивно развиваться. И все, кто не поедут за границу, все равно поедут по России. Основное направление — море: Крым, Кавказ, плюс, я думаю, и Волга, и Урал, и северные регионы летом будут востребованы. Это Белое море в Архангельской, Мурманской областях, обязательно Карелия", — отметил эксперт.

Он также уверен, что большую популярность этим летом получат подмосковные пансионаты. Сюда поедут на отдых как сами москвичи, так и жители других регионов.

Также в числе интересных направлений Бандурин назвал Самару, Казань, Волгоград. Эти города принимали чемпионат мира по футболу, а, значит, там есть необходимая для приема гостей инфраструктура.

Ранее "Правда.Ру" писала, что в России запустят несколько десятков туристических маршрутов. В их числе будут Хакасия, Алтайский край, Карелия, Мурманск, Коми.