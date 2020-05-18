Уральские врачи смогут бесплатно отдохнуть на заграничных курортах

После того как будут отменены ограничения, введенные из-за коронавируса, и возобновится международный туризм, российские врачи, в том числе и с Урала, смогут бесплатно отдохнуть на курортах.

"В настоящее время ведутся переговоры с заграничными и российскими курортами. В решении этого вопроса также принимают участие благотворительные фонды. Основная задача в том, чтобы отблагодарить врачей, дать им возможность отдохнуть после напряженной работы в условиях эпидемии", — сообщил президент Российского союза туриндустрии Андрей Игнатьев.

Уральский союз туриндустрии также поддерживает данную инициативу, поэтому у свердловских врачей тоже будет возможность отдохнуть.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что туроператоры организуют для медиков бесплатный отдых в Греции. Благотворительную акцию "Туризм России — медикам России" собирается запустить Российский союз туриндустрии (РСТ). В организации отдыха для российских врачей могу принять участие любые компании.