В Воронежской области планируется модернизировать археологический музей-заповедник "Костёнки" и подать заявку в ЮНЕСКО, чтобы территорию признали частью мирового наследия.

На территории заповедника будут созданы:

"Планируется возвести мост через реку Дон и запустить круизы по реке", — сообщил руководитель департамента предпринимательства и торговли Сергей Корчевников.

После отмены режима социальной изоляции проект модернизации будет обсуждаться со специалистами Росатома.

"Рядом с сёлами Костенки и Борщево находится уникальный археологический памятник — там были обнаружены жилища из костей мамонта и 60 древних городищ и курганных могильников.

Это поможет повысить статус археологического музея и привлечь в регион иностранных туристов", — отметил Корчевников.