В Воронежской области планируется модернизировать археологический музей-заповедник "Костёнки" и подать заявку в ЮНЕСКО, чтобы территорию признали частью мирового наследия.
На территории заповедника будут созданы:
"Планируется возвести мост через реку Дон и запустить круизы по реке", — сообщил руководитель департамента предпринимательства и торговли Сергей Корчевников.
После отмены режима социальной изоляции проект модернизации будет обсуждаться со специалистами Росатома.
"Рядом с сёлами Костенки и Борщево находится уникальный археологический памятник — там были обнаружены жилища из костей мамонта и 60 древних городищ и курганных могильников.
Это поможет повысить статус археологического музея и привлечь в регион иностранных туристов", — отметил Корчевников.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в обмелевшей реке Обь нашли кости мамонта.
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