С 29 мая в Бурятии будут открыты гостиницы и гостевые дома, в том числе, и на Байкале.
"На прошлой неделе прошло большое совещание под руководством главы Алексея Цыденова. Мы рассматриваем вопрос открытия гостиниц и гостевых домов с 29 мая. Это касается индивидуального размещения туристов. По групповому размещению вопрос пока открыт", — сообщила министр туризма РБ Мария Бадмацыренова.
Что касается местных санаториев, то они не будут работать до конца мая. Согласно предварительной информации от Минтуризма, их открытие запланировано на 1 июня.
По словам Бадмацыреновой, снижение показателей по туризму 2020 года по сравнению с 2019 годом составляет почти 80%.
Также министр туризма прокомментировала предложения местных инстаграмеров и блогеров, которые занимаются организацией групповых поездок в популярные места. Она напомнила, что групповые поездки на данный момент запрещены, так как риск заражения коронавирусом довольно высок.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что туризм в Бурятии поддержат грантами.
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