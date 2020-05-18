Американский журнал Forbes опубликовал список пяти российских городов, на которые часто остаются без внимания туристов. Отмечается, что в России, кроме Москвы и Петербурга, много других интересных мест, которые стоит посетить.

В перечень вошли:

"Екатеринбург — это крупный культурный центр, но этот город часто остается в тени на фоне других российских городов. Туристы могут здесь посетить храм храм Всех святых.

Мурманск интересен тем, что здесь можно увидеть северное сияние, Элиста — единственный населенный пункт в Европе с преобладанием буддизма.

Псков является древнейшим поселением России, поэтому он будет интересен всем, кто интересуется древнерусской историей.

Хабаровск интересен тем, что этот город расположен недалеко от границы с Китаем, поэтому здесь сформировалась уникальная кулинарная культура, так как помимо ресторанов русской кухни, здесь работает много заведений китайской кухни", — отмечает Forbes.