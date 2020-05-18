Американский журнал Forbes опубликовал список пяти российских городов, на которые часто остаются без внимания туристов. Отмечается, что в России, кроме Москвы и Петербурга, много других интересных мест, которые стоит посетить.
В перечень вошли:
"Екатеринбург — это крупный культурный центр, но этот город часто остается в тени на фоне других российских городов. Туристы могут здесь посетить храм храм Всех святых.
Мурманск интересен тем, что здесь можно увидеть северное сияние, Элиста — единственный населенный пункт в Европе с преобладанием буддизма.
Псков является древнейшим поселением России, поэтому он будет интересен всем, кто интересуется древнерусской историей.
Хабаровск интересен тем, что этот город расположен недалеко от границы с Китаем, поэтому здесь сформировалась уникальная кулинарная культура, так как помимо ресторанов русской кухни, здесь работает много заведений китайской кухни", — отмечает Forbes.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в России запустят несколько десятков новых турмаршрутов.
Встройте "Правду.Ру" в свой информационный поток, если хотите получать оперативные комментарии и новости:
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google
Также будем рады вам в наших сообществах во ВКонтакте, Фейсбуке, Твиттере, Одноклассниках...
В украинском обществе наблюдается серьезный раскол, из-за которого уже в ближайшее время страна может потерять несколько областей.