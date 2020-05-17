Пока ситуация с сезоном отдыха в России неоднозначна. Об этом рассказала глава Роспотребнадзора Анна Попова.
"Это пока из разряда больших, хороших, правильных, но надежд, пока мы должны посмотреть на ближайшие две недели", — пояснила чиновница.
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В украинском обществе наблюдается серьезный раскол, из-за которого уже в ближайшее время страна может потерять несколько областей.