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Источник Правда.Ру

Первый этап создания "Свирской ривьеры" закончат к 1 сентября

Туризм » Путешествия

В этом году проект комплексного развития прибрежной территории реки Ангара в Свирске стал победителем Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях.

Первый этап благоустройства планируется завершить к сентябрю этого года.

Что планируется сделать?

В этом году здесь установят:

  • памятник основателю Свирска Федору Черниговскому;
  • ворота со свирскими писаницами;
  • музей 321-й Сибирской дивизии.

Реализация остальных идеи запланирована на следующий год.

Авторы проекта планируют благоустроить территорию таким образом, чтобы здесь можно было отдыхать весь день.

Пространство будет разбито на несколько зон:

  • экспозиционную площадку (здесь можно будет познакомиться с этапами становления Свирска);
  • площадь для массовых мероприятий;
  • парково-развлекательную зону;
  • спортивную зону.

Кроме того, проект предусматривает создание пленерной площадки, искусственного холма, места для тихого отдыха, видовой площадки беговых дорожек.

Власти города надеются, что обустройство пляжа будет способствовать комфортному отдыху жителей на берегу Ангары и развитию туризма в городе.

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Темы проект свирск благоустройство развитие туризма
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