Власти Минска решили организовать творческий конкурс под названием "Минск — твои яркие ассоциации". Цель конкурса — обобщить эти самые яркие ассоциации, чтобы сформировать собственный стиль столицы Белоруссии и ее узнаваемый международный облик.
В конкурсе могут принять участие все желающие. Нужно подать заявку на участие в конкурсе и представить свой проект, который должен включать в себя:
Выплата авторских вознаграждений не предполагается. Заявки на участие принимаются с 11 по 25 мая.
Результаты конкурса будут объявлены 5 июня.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что тревел-агентство Biletix составило рейтинг самых дешевых направлений для путешествий. Первое место среди самых дешевых заграничных направлений для россиян заняла Белоруссия.
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