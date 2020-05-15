У Минска появится свой туристический бренд

Власти Минска решили организовать творческий конкурс под названием "Минск — твои яркие ассоциации". Цель конкурса — обобщить эти самые яркие ассоциации, чтобы сформировать собственный стиль столицы Белоруссии и ее узнаваемый международный облик.

В конкурсе могут принять участие все желающие. Нужно подать заявку на участие в конкурсе и представить свой проект, который должен включать в себя:

логотип Минска;

туристический слоган и его обоснование;

эссе на темы "Почему я должен посетить Минск как турист", "Что меня удивит в Минске?".

Выплата авторских вознаграждений не предполагается. Заявки на участие принимаются с 11 по 25 мая.

Результаты конкурса будут объявлены 5 июня.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что тревел-агентство Biletix составило рейтинг самых дешевых направлений для путешествий. Первое место среди самых дешевых заграничных направлений для россиян заняла Белоруссия.