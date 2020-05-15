В арктический туркластер вошли представители малого и среднего бизнеса в сфере туризма из Норильска, Дудинки, Хатанги и исследователи Таймыра.
На данный момент в туркластер входит 33 компании. Они объединились одной общей целью — построить на озерах Лама и Собачье турбазы, разработать вертолетные и трекинговые маршруты, а также построить новые и модернизировать действующие гостиницы в Норильске и Дудинке. Кроме того, они планируют создать туристическую инфраструктуру на плато Путорана, а также организовать велотуры.
Также в задачи компаний входят:
В прошлом году между Агентством развития Норильска, краевым Агентством развития бизнеса и инвесторами было подписано соглашение, закрепляющее реализацию данных планов.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Дудинке обустроят площадь "Притяжение Таймыра".
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