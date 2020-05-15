В туристический кластер "Арктический" вошли еще 16 компаний

В арктический туркластер вошли представители малого и среднего бизнеса в сфере туризма из Норильска, Дудинки, Хатанги и исследователи Таймыра.

На данный момент в туркластер входит 33 компании. Они объединились одной общей целью — построить на озерах Лама и Собачье турбазы, разработать вертолетные и трекинговые маршруты, а также построить новые и модернизировать действующие гостиницы в Норильске и Дудинке. Кроме того, они планируют создать туристическую инфраструктуру на плато Путорана, а также организовать велотуры.

Также в задачи компаний входят:

изготовление сувенирной продукции;

строительство новых объектов размещения;

подготовка новых экскурсионных маршрутов.

В прошлом году между Агентством развития Норильска, краевым Агентством развития бизнеса и инвесторами было подписано соглашение, закрепляющее реализацию данных планов.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Дудинке обустроят площадь "Притяжение Таймыра".