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Источник Правда.Ру

На Ямале выбрали победителей конкурса туристических проектов

Туризм » Путешествия

На Ямале в онлайн-формате состоялась защита туристических проектов. В результате были выбраны шесть самых лучших. Проекты были представлены самые разные: от сайта от туристического комплекса.

"Арктида-Тур" и "Горка-Парк"

Победителем стал проект "Арктиды-Тур" по развитию Собь-Ханмейского туристического комплекса Полярного Урала. Идея проекта в том, чтобы создать сети мобильных туристических приютов в самых красивых местах Полярного Урала. Авторы проекта получили приз в размере 3 млн рублей.

Второе место занял проект "Горка-Парк" в Салехарде. Автор данного проекта получил субсидию в размере 2 миллионов рублей.

У посетителей "Горки-Парка" будет возможность покататься на сноубордах, горных лыжах и сноутюбах.

В перспективе авторы проектов планируют организовать круглогодичную работу комплекса.

Организатором конкурса проектов по туризму, который проходит с 2012 года, является окружной департамент молодежной политики и туризма. 

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Ямало-Ненецком автономном округе принято решение развивать этнографический туризм.

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Темы ямал проект туристы конкурсы развитие туризма
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