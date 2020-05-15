На Ямале в онлайн-формате состоялась защита туристических проектов. В результате были выбраны шесть самых лучших. Проекты были представлены самые разные: от сайта от туристического комплекса.
Победителем стал проект "Арктиды-Тур" по развитию Собь-Ханмейского туристического комплекса Полярного Урала. Идея проекта в том, чтобы создать сети мобильных туристических приютов в самых красивых местах Полярного Урала. Авторы проекта получили приз в размере 3 млн рублей.
Второе место занял проект "Горка-Парк" в Салехарде. Автор данного проекта получил субсидию в размере 2 миллионов рублей.
У посетителей "Горки-Парка" будет возможность покататься на сноубордах, горных лыжах и сноутюбах.
В перспективе авторы проектов планируют организовать круглогодичную работу комплекса.
Организатором конкурса проектов по туризму, который проходит с 2012 года, является окружной департамент молодежной политики и туризма.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в Ямало-Ненецком автономном округе принято решение развивать этнографический туризм.
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