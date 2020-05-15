Музей Победы представит на Международном фестивале два проекта

Музей Победы примет участие в XXII Международном фестивале "Интермузей", который пройдет в этом году с 27 до 29 мая в цифровом формате. На виртуальном стенде будут представлены Всенародный исторический депозитарий "Лица Победы" и экспозиция "Подвиг Народа".

Пользователям Интернета покажут видеопрезентацию и десятки фотографий по данным проектам. Директор Музея Победы Александр Школьник проведет виртуальную экскурсию по музею.

"Лица Победы"

Этот проект объединяет все поколения, миллионы семей в попытке сохранить память о своих предках и их вкладе в Победу. Россияне, истории близких которых передали во Всенародный депозитарий, смогут найти в Музее Победы своего родственника, вывести его фотографию на большой экран и показать своим детям, внукам или правнукам.

"Подвиг Народа"

Данная масштабная экспозиция была создана к 75-летию Победы. Онлайн-гости смогут увидеть, как жили люди во время войны, и осознать, с каким мужеством и героизмом советский народ сражался за Победу не только на фронте, но и в тылу.

Ранее "Правда.Ру" рассказала, как Путин поздравил работников Музея Победы с 25-летием.