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Источник Правда.Ру

В аэропортах Турции введут обязательное тестирование на COVID-19

Туризм » Путешествия

В Антальи, Капыкуле и Ипсале будут организованы пункты тестирования на COVID-19. С июня каждый турист, въезжающий на территорию Турции, должен будет пройти данную процедуру. Это займет всего 2-3- минуты.

"Тестирование на границе не станет причиной задержек. Результат тестирования будет готов в течение 5-6 часов", — сообщили в министерстве культуры и туризма Турции.

Накануне стало известно, что власти Турции не планируют отказываться от туристического сезона. В стране действует программа по сертификации здорового туризма, в нее входит большое количество мер по безопасности проживания, транспортировки и общего состояния здоровья.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в конце мая при условии, что нормализуется эпидемиологическая ситуация, Турция запустит внутренний туризм. Планируется реконструировать территории аэропортов, помещения отелей, музеев и ресторанов в соответствии с правилами социального дистанцирования.

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Темы турция туристы коронавирус тестирование на коронавирус
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