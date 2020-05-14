В аэропортах Турции введут обязательное тестирование на COVID-19

В Антальи, Капыкуле и Ипсале будут организованы пункты тестирования на COVID-19. С июня каждый турист, въезжающий на территорию Турции, должен будет пройти данную процедуру. Это займет всего 2-3- минуты.

"Тестирование на границе не станет причиной задержек. Результат тестирования будет готов в течение 5-6 часов", — сообщили в министерстве культуры и туризма Турции.

Накануне стало известно, что власти Турции не планируют отказываться от туристического сезона. В стране действует программа по сертификации здорового туризма, в нее входит большое количество мер по безопасности проживания, транспортировки и общего состояния здоровья.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в конце мая при условии, что нормализуется эпидемиологическая ситуация, Турция запустит внутренний туризм. Планируется реконструировать территории аэропортов, помещения отелей, музеев и ресторанов в соответствии с правилами социального дистанцирования.