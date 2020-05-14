Авиакомпания Azur Air, которая ранее приостановила отправку туристов из России за границу, с 1 июня возобновит полеты из Москвы и других российских регионов в Сочи.
В пресс-службе авиакомпании сообщили о запуске полетов из Петербурга, Москвы, Казани, Уфы и Екатеринбурга.
Сочи — первое регулярное туристическое направление внутри России для Azur Air.
Из столицы рейсы будут ежедневными, а из других регионов — два раза в неделю.
Россияне уже могут приобрести билеты на эти рейсы.
Цены на авиабилеты начинаются от 2 тысяч 231 рублей в один конец.
Авиаперелеты будут осуществляться на лайнерах Boeing 767-300.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что министр транспорта Кипра Янис Карусос предостерег иностранных туристов от поспешной покупки авиабилетов на остров после того, как Евросоюз рекомендуют правительствам открывать границы с ограничениями. Он сообщил, что полеты на Кипр могут возобновить с 9 июня.
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