Azur Air с 1 июня запускает рейсы в Сочи из пяти городов России

Авиакомпания Azur Air, которая ранее приостановила отправку туристов из России за границу, с 1 июня возобновит полеты из Москвы и других российских регионов в Сочи.

В пресс-службе авиакомпании сообщили о запуске полетов из Петербурга, Москвы, Казани, Уфы и Екатеринбурга.

Сочи — первое регулярное туристическое направление внутри России для Azur Air.

Из столицы рейсы будут ежедневными, а из других регионов — два раза в неделю.

Россияне уже могут приобрести билеты на эти рейсы.

Цены на авиабилеты начинаются от 2 тысяч 231 рублей в один конец.

Авиаперелеты будут осуществляться на лайнерах Boeing 767-300.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что министр транспорта Кипра Янис Карусос предостерег иностранных туристов от поспешной покупки авиабилетов на остров после того, как Евросоюз рекомендуют правительствам открывать границы с ограничениями. Он сообщил, что полеты на Кипр могут возобновить с 9 июня.