Министр транспорта Кипра Янис Карусос предостерег иностранных туристов от поспешной покупки авиабилетов на остров после того, как Евросоюз рекомендуют правительствам открывать границы с ограничениями.
По словам министра, запрет на полеты на Кипр, который истекает 28 мая, вероятно, продлят до 9 июня.
"Власти Кипра определит этапы восстановления авиасообщения и страны, в которые можно будет возобновить полеты", — заявил Карусос.
Сообщается, что представители туристической индустрии Кипра считают, что в первом полугодии туризм можно будет возобновить, но по мнению некоторых экспертов, это маловероятно, так как жители европейских стран уже определились со своими планами на отдых.
Также пока остается неясной ситуация с Россией и Великобританией. Граждане этих стран составляют 75% всего турпотока.
Представители туристического бизнеса Кипра также опасаются, что на Кипр не смогут приехать туристы из Германии и Скандинавии.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что нужно знать перед поездкой на Кипр.
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