Это первый курорт, присоединившийся к крупнейшему отраслевому объединению, в которое входят более 3 тысяч представителей индустрии путешествий страны. Его участниками являются:
Основные задачи РСТ — создание в стране цивилизованного рынка и повышение конкурентоспособности национального турпродукта. Союз защищает коллективные интересы участников и права их клиентов, совершенствует нормативно-правовую базу в этой сфере, противодействует монополизации рынка, способствует оперативному разрешению конфликтных ситуаций, а также созданию новых продуктов и продвижению туристических направлений.
"Курорт "Роза Хутор" является крупным участником рынка и наиболее ярким примером эффективного олимпийского наследия. За десятилетие успешной работы мы накопили уникальный опыт и готовы им делиться. Считаю, что как раз сейчас важно организовать такой профессиональный диалог. Только объединив усилия, мы сможем справиться с последствиями глобального кризиса. То, что нас не убивает, делает нас сильнее. Уверен, что в итоге наши совместные действия придадут туристической индустрии новый импульс развития", — отметил исполнительный директор курорта "Роза Хутор" Юрий Колобов.
Чтобы поддержать туризм, наиболее пострадавший от пандемии коронавируса, РСТ обращается в органы власти всех уровней с предложениями предоставить отрасли налоговые каникулы, освободить от платежей в социальные фонды до марта 2021 года, увеличить объемы бюджетного финансирования субсидий для туроператоров по внутреннему и въездному туризму в два раза, снизить ставку НДС для гостиниц до пяти процентов в 2020 году и другие меры.
В письме президента РСТ Андрея Игнатьева, направленном министру экономического развития Максиму Решетникову и главе Ростуризма Зарине Догузовой, предлагается, если позволит эпидемиологическая ситуация, возобновить турпоездки внутри страны с 1 июня, а через месяц — взаимные путешествия между странами с низким уровнем распространения коронавируса. Для популяризации отдыха в нашей стране РСТ создал сеть представителей за рубежом в 12 странах, включая США, Японию, Китай, Израиль, Италию и другие.
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Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".