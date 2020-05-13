Индийские музыканты посвятили песню сражающимся с COVID-19

Индийский Совет по культурным связям объединил музыкантов, композиторов и исполнителей со всей страны, которые записали в домашних условиях прекрасное музыкальное произведение под названием "United we Fight".

В этой песне текст на английском языке ложится на ноты и ритмы индийской классической музыки, что является воплощением философии Vasudhaiva Kutumbakam ("Мир — это одна семья").

О чем эта композиция?

Песня призвана дать людям надежду, вселить в их сердца радость и укрепить их боевой дух в борьбе с коронавирусом, который изменил жизнь всего человечества, пройдя сквозь все границы, физические и социальные.

Эта песня является выражением глубокой признательности индийского народа всем тем, что сейчас рискует своей жизнью, чтобы спасти жизни других людей.

"United we Fight" — послание миру о том, что ВМЕСТЕ люди смогут справиться с коронавирусом и всеми трудностями. с которыми сталкивается человечество.

Министерство иностранных дел Индии посвящает эту песню всему мировому сообществу.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что в индийских аюрведических текстах нашли описание коронавируса.