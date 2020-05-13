Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что после того, как будут отменены все введенные из-за коронавируса ограничения, то в России запустят несколько десятков новых направлений и турмаршрутов по стране.
Речь идет о таких направлениях, как:
Кроме того, появятся новые круизные маршруты.
Ростуризм совместно с туроператорами планирует разработать маршруты и предложения, которые будут доступными и качественными для российских туристов.
"Туризм поможет восстановить несколько десятков смежных отраслей, в том числе и транспортную, так как более 70% перевозок пассажиров приходится именно на туристические поездки", — отметила глава Ростуризма.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Ростуризм разработает план поэтапного выхода отрасли из карантина. В план, реализация которого должна помочь возродить туристическую отрасль, будут включены идеи, озвученные экспертами и представителями бизнеса.
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Профессор Люблинского католического университета Томаш Панфиль в интервью авторитетному католическому изданию Polonia Chrisiana заявил, что Калининград вместе с областью принадлежат России "незаконно".