В России запустят несколько десятков новых турмаршрутов

Глава Ростуризма Зарина Догузова сообщила, что после того, как будут отменены все введенные из-за коронавируса ограничения, то в России запустят несколько десятков новых направлений и турмаршрутов по стране.

Речь идет о таких направлениях, как:

Хакасия;

Алтайский край;

Карелия;

Мурманск;

Коми.

Кроме того, появятся новые круизные маршруты.

Ростуризм совместно с туроператорами планирует разработать маршруты и предложения, которые будут доступными и качественными для российских туристов.

"Туризм поможет восстановить несколько десятков смежных отраслей, в том числе и транспортную, так как более 70% перевозок пассажиров приходится именно на туристические поездки", — отметила глава Ростуризма.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Ростуризм разработает план поэтапного выхода отрасли из карантина. В план, реализация которого должна помочь возродить туристическую отрасль, будут включены идеи, озвученные экспертами и представителями бизнеса.