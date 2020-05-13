Ваучеры для туристов в ЕС будут действительны как минимум год

Ваучеры для туристов в ЕС, чьи поездки были отменены из-за пандемии коронавируса, будет действительны в течение года.

"Сейчас путешественники в ЕС имеют право выбирать, каким образом получить компенсации за несостоявшиеся туры и аннулированные транспортные билеты", — говорится в документе Еврокомиссии.

Сообщается, что туристы могут выбрать возврат денежных средств или ваучер. Для того, чтобы ваучер имел преимущества, срок его действия будет составлять минимум год.

Что дает ваучер?

Ваучеры будут застрахованы на случай банкротства турфирмы или перевозчика. Если турист не воспользуется ваучером, то в течение года ему будут возвращены деньги.

Ваучер можно передать другому человеку.

Напомним, что 12 мая ГД в первом чтении приняла поправки в закон "Об основах туристской деятельности в РФ", согласно которым туроператоры и транспортные компании смогут выдавать туристам ваучеры вместо денег за отмененные поездки.

Также можно будет выдавать туристам ваучеры вместо денег за поездки, отмененные из-за пандемии коронавируса.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что Евросоюз может летом разрешить внутренний туризм.