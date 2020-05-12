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Источник Правда.Ру

В Грецию не пустят туристов без справки об отсутствии COVID-19

Туризм » Путешествия

Ассоциация туроператоров России (АТОР) сообщила о новых условиях, при выполнении которых российские туристы смогут посетить Грецию.

Власти Греции приняли решение, что теперь каждый турист должен будет предоставить справку, подтверждающую, что человек не заражен коронавирусом. Данные нормы были разработаны совместно с Национальной организацией общественного здравоохранения.

Туристы должны будут предъявлять справку перед посадкой в самолет. Справка должна быть оформлена не позднее чем за 72 часа до вылета, то есть непосредственно перед поездкой.

За здоровьем туристов будут следить

В каждом отеле появится медработник, который будет контролировать состояние здоровья гостей и в случае необходимости направлять их на дополнительные тестирования на коронавирус. Если у кого-то из туристов будет выявлен коронавирус, то государство будет выделять "карантинные" отели для зараженных.

В Греции планируют начать туристический сезон уже в июне.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что  Греция и Кипр планируют принять первых туристов в июле.

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Темы греция справка туристы коронавирус
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В Грецию не пустят туристов без справки об отсутствии COVID-19
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