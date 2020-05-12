В Венгрии обанкротился один из самых крупных туроператоров Robinson Tours. Компания работала на рынке в течение 25 лет.
Руководство Robinson Tours отмечает, что они помогли вернуться домой всем своим туристам и в результате потратили на это огромные деньги.
Согласно законодательству страны, турагентства не могут предлагать своим клиентам ваучеры вместо отмененных туров. Они обязаны вернуть им деньги, которые уже были переведены зарубежным поставщикам.
В связи с этим руководство Robinson Tours решило остановить работу. За получением компенсации туристы могут обратиться к страховщику.
По оценке АТОР, Robinson Tours обслуживал около 50% российских туристов, которые покупали пакетные туры в Венгрию у туркомпаний, с ним сотрудничали многие крупные российские туроператоры.
"Подразделение компании Robinson Tours, которое обслуживало иностранных туристов, в том числе и российских, еще может продолжить работу, поэтому компания не уведомила партнеров об остановке деятельности", — сообщили в АТОР.
В год Венгрию посещают около 200 тыс. россиян, это почти 5% от всего зарубежного турпотока.
Ранее "Правда.Ру" писала о том, что туристы начали откладывать деньги на зарубежные поездки.
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