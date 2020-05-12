В Венгрии объявил о банкротстве туроператор Robinson Tours

В Венгрии обанкротился один из самых крупных туроператоров Robinson Tours. Компания работала на рынке в течение 25 лет.

Robinson Tours не справилась с последствиями COVID-19

Руководство Robinson Tours отмечает, что они помогли вернуться домой всем своим туристам и в результате потратили на это огромные деньги.

Согласно законодательству страны, турагентства не могут предлагать своим клиентам ваучеры вместо отмененных туров. Они обязаны вернуть им деньги, которые уже были переведены зарубежным поставщикам.

В связи с этим руководство Robinson Tours решило остановить работу. За получением компенсации туристы могут обратиться к страховщику.

По оценке АТОР, Robinson Tours обслуживал около 50% российских туристов, которые покупали пакетные туры в Венгрию у туркомпаний, с ним сотрудничали многие крупные российские туроператоры.

"Подразделение компании Robinson Tours, которое обслуживало иностранных туристов, в том числе и российских, еще может продолжить работу, поэтому компания не уведомила партнеров об остановке деятельности", — сообщили в АТОР.

В год Венгрию посещают около 200 тыс. россиян, это почти 5% от всего зарубежного турпотока.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что туристы начали откладывать деньги на зарубежные поездки.