В Крыму могут ввести сегрегацию туристов

Власти Крыма могут спасти курортный сезон, если не будут пускать на свою территорию людей, зараженных COVID-19.

"Если организовать лаборатории и проводить экспресс-тестирование в аэропортах крупных городов, откуда прибывают туристы в Крым, и на Тамани или в районе Керчи, то есть в этих двух точках можно получить поток абсолютно здоровых людей", — Андрей Никитченко, глава дирекции по социально-экономическому развитию Крыма и Севастополя.

Никитченко отметил, что в некоторых странах Европы уже обсуждают создание таких "чистых зон" для туристов. Он считает, что нужно просто ликвидировать вирус в Крыму и можно начинать принимать туристов по новым правилам.

Ранее "Правда.Ру" писала о том, что туристы наступают на Крым, несмотря на запрет. Глава Крыма Сергей Аксенов сообщил, что туристы селятся в незаконных мини-отелях, которые практически все заполнены. В Сакском районе уже было зафиксировано три завозных случая коронавируса.